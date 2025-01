Vrachtwagen belandt in gracht na uitwijkmanoeuvre in Bazel

In de Heirstraat in Bazel is deze ochtend rond acht uur een vrachtwagen in de gracht beland. Dat kwam omdat de chauffeur een onvoorzien manoeuvre had moeten maken. De man bleef zelf wel ongedeerd en kon op eigen kracht zijn stuurcabine verlaten. Een graafkraan kwam ter plaatse om de lading zand uit de laadbak te scheppen. En een bergingsfirma heeft de vrachtwagen dan weer op de rijbaan getrokken. De straat zelf was een lange tijd afgesloten in beide richtingen. Het is niet de eerste keer dat een vrachtwagen hier op deze manier van de baan gaat.