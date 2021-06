Vraag om Wase gecoördineerde actie rond PFOS-problematiek

Het is nog altijd niet helemaal duidelijk de 71-jarige François Van Nuffel om het leven is gekomen. Het lichaam van de man uit Buggenhout werd zaterdag gevonden in de Schelde in Hamme. Van Nuffel was sinds vorige week maandag is vermist. De man had zijn woning in Ter Hoeven in Buggenhout verlaten met zijn fiets. Vrienden hadden de voorbij dagen nog zoekacties op touw gezet. Het parket kan vandaag enkel bevestigen dat de zeventiger niet met geweld om het leven is gekomen. Er waren geen derden bij zijn dood betrokken. Wellicht is de man per ongeluk in het water terechtgekomen. Ook een wanhoopsdaad is niet uitgesloten, maar concrete aanwijzingen daarvoor zouden ontbreken.