De gevel van het oude stadhuis in Aalst is dan toch versierd maar zal er dit jaar wel een tikkeltje anders uitzien. Een gigantische spandoek uit de show van prins Yvan siert de gevel. Het is een knipoog naar het verleden en op deze manier brengt de stad een hommage aan hun prins. Nadat het vorige carnavalsdecor werd afgekeurd door de verzekering, omdat het technisch niet meer in orde was, moesten het stadsbestuur en het Feestcomité op zoek naar een alternatief. Eerst werd er gedacht aan de carnavalsaffiche maar uiteindelijk werd er gekozen voor een decorelement uit de show van prins Yvan. Ontwerper Bram De Baere liet zich inspireren op het werk van Danny Cobbaut en het nieuwe werk bevat enkele nostalgische elementen van de voorbije jaren. Hiervoor werkte hij nauw samen met de prins.