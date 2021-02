Vorst en omleiding herscheppen Spoorweglaan in Melsele in maanlandschap

Naar de weg dan. In de Kapelstraat in Steendorp, bij Temse, zijn gisteren twee vrouwen zwaargewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. In een flauwe bocht reden twee auto's frontaal tegen elkaar nadat één van de wagens van zijn rijvak was afgeweken. De klap was zo hevig dat de twee bestuursters door de brandweer uit hun voertuig moesten worden bevrijd. Ze werden voor verzorging naar het AZ-Nikolaas overgebracht. Beide wagens waren rijp voor de schroothoop. De brandweer kwam ter plaatse om ze te takelen. De Kapelstraat was een tijdlang afgesloten voor het verkeer.