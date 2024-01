Vormelingen in Laarne gaan van deur tot deur om Driekoningen te zingen: "Leuk dat traditie nog leeft"

En om af te ronden gaan we nog even terug naar Zottegem. Want daar hebben enkele stoere motards, voor de gelegenheid verkleed als kerstmannen, cadeaus uitgedeeld aan de kinderen in het Sint-Elisabethziekenhuis. Zo willen ze de jonge patiënten die net nu, tijdens de eindejaarsperiode, in het ziekenhuis liggen, een hart onder de riem steken. En dit is nog maar het begin als het van de kerstmannen afhangt, want ook met Pasen en Halloween willen ze de kinderen verwennen met teddyberen en lekkers.