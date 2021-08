Vorig jaar nog 3.700 oproepen in het Waasland voor wespennesten, nu amper 156!

Chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht moet onmiddellijk stoppen met het lozen van afvalwater waarin de chemische stof FBSA zit. Die veiligheidsmaatregel is opgelegd door de Omgevingsinspectie. Dat schrijft VRT Nieuws. De chemische stof maakt deel uit van de PFAS-familie die wordt gebruikt om stoffen vuil- en vetafstotend te maken. Ze zit in het afvalwater van het bedrijf en wordt dus geloosd in de Schelde. Volgens de Omgevingsinspectie zijn er chronische gevaren voor mens en milieu. Dat is zo vastgesteld in een wetenschappelijk rapport van een toxicoloog. 3M moet dus stoppen met het lozen van dat afvalwater. En het toezicht op het bedrijf wordt ook verhoogd.