Vorig jaar 1 verkeersdode minder dan in 2017 in Oost-Vlaanderen

Het voorbije jaar is er in het verkeer in onze provincie 1 dodelijk slachtoffer minder gevallen dan in 2017. Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute. In totaal zijn er in 2018 46 doden gevallen in het Oost-Vlaamse verkeer. Het jaar daarvoor waren dat er 47. Met die daling doet onze provincie het niet slecht, want in Limburg bijvoorbeeld waren er het voorbije jaar 17 verkeersdoden meer dan het jaar daarvoor. Antwerpen doet het dan weer heel erg goed met 23 dodelijke slachtoffers minder dan in 2017. De tendens nationaal is ook wel dat er een daling is, met uitzondering van het aantal verkeersdoden bij 65 plussers. Dat is gestegen, en dan vooral in ongevallen waar ook vrachtwagens bij betrokken waren. Daar is het aantal verkeersdoden bij 65 plussers verdubbeld, van 12 in 2017, naar 24 vorig jaar.