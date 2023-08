Voor één iemand zijn het trouwens wel heel speciale Feesten. Want Timothy Heyninck is bezig aan zijn laatste dagen als voorzitter. Nadien neemt Bart Nonneman over. Voor Heyninck was het voorzitterschap moeilijk combineren met zijn job en gezin. Het is met pijn in het hart, maar hij blikt tevreden terug op de afgelopen vijf edities.