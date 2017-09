In Belsele, deelgemeente van Sint-Niklaas, is woensdag in de vooravond een paard uit een gracht gered. Dat gebeurde in de Kemzekestraat. Op amper 50 meter van zijn stal was de hengst geschrokken van een vrachtwagen, tijdens een uitstapje met zijn eigenares. De jonge amazone probeerde nog om haar paard te kalmeren, maar dat lukte niet. Het dier kwam terecht in een smalle gracht naast de rijbaan. De amazone kon zelf nog net op tijd wegspringen, maar het dier raakte gekneld en kon op eigen kracht niet meer weg. Nadat hij een kalmeringsmiddel had gekregen en de brandweer wat grond had kunnen uitgraven, konden buurtbewoners het paard voorzichtig uit de gracht trekken. De hengst stond daarop vrij snel opnieuw op zijn benen. Hij lijkt aan zijn avontuur gelukkig enkel wat schaafwonden over te houden.