Voorzitter Groen Aalst dient klacht in tegen circulatieplan

In Kruibeke is gisteravond een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde in de Lange Heihoekstraat. Op de brug over de E17 week de autobestuurster plots af van haar rijvak en botste ze frontaal op een bestelwagen. Ze is in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de bestuurder van de bestelwagen raakte gewond. Door het ongeval was de weg, die Kruibeke verbindt met Haasdonk, een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.