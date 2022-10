Voorzitter én Joke De Swaef stappen op: hommeles binnen Open Vld Aalst

Huidig burgemeester van Sint-Niklaas Lieven Dehandschutter gaat voor een derde ambtstermijn als burgervader van de ballonstad. Hij wordt de lijsttrekker voor N-VA bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, in 2024. Zijn kandidatuur wordt door de hele partij gesteund. Dehandschutter zetelt al 34 jaar onafgebroken in de gemeenteraad en is nu al bijna tien jaar burgemeester. Het worden spannende verkiezingen in Sint-Niklaas. Dehandschutter zal de strijd aangaan met jonge politieke talenten zoals Conner Rousseau van Vooruit en Lore Baeten van CD&V. "Maar dat er uitdaging is, houdt mij scherp", zegt Dehandschutter.