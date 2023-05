Vooruit Zottegem gaat op zoek naar het Mooiste dialectwoord bij de Zottegemnaren

Nog in Geraardsbergen zijn de bekende mattentaart, én de matten om die taart te maken, nu ook erkend als Vlaams streekproduct. Want wie Geraardsbergen zegt, zegt ook mattentaart. Het is er het streekproduct bij uitstek, ontstaan in de Middeleeuwen. De legende zegt zelfs dat Keizer Karel naar Geraardsbergen afzakte om het recept te krijgen. Maar dat kreeg hij niet, en zo is de mattentaart in Geraardsbergen gebleven. Ondertussen is de lekkernij een beschermd Europees streekproduct en het uithangbord van de stad. En nu dus ook erkend als Vlaams streekproduct. De naam ‘Geraardsbergse mattentaart’ mag vanaf nu alleen nog gebruikt worden als het gebakje daadwerkelijk met matten uit Geraardsbergen of Lierde wordt gemaakt. Slechts drie boerinnen maken ze, en daar komen geen machines aan te pas. Alles gebeurt nog met de hand. Lynn is een van die mattenboerinnen.