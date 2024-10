Vooruit wil opnieuw vier treinen per uur naar Brussel, vanuit Erpe-Mere

In Erpe-Mere eist de lokale Vooruit-afdeling het herstel van een volwaardige treinverbinding richting Brussel. In het station van Burst konden pendelaars vroeger tot vier rechtstreekse treinen per uur nemen. Momenteel blijven daar maar één of twee treinen van over, afhankelijk van het uur en de halte. Dat komt door de werken in het station van Denderleeuw. Die werken zouden normaal tot 2027 duren. Maar op de vraag of na de werken de dienstverlening terug wordt als vroeger, kreeg federaal parlementslid Anja Vanrobaeys geen antwoord van de betrokken minister, Gilkinet. Vooruit trekt dan ook aan de alarmbel. De partij wil niet dat de pendelaars in de kou komen staan.