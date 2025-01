Vooruit wil gratis soep in alle scholen in Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

In Zwijndrecht is er al eventjes geen Lunch Garden meer. Maar vandaag was er wel verse soep te krijgen in jeugdhuis Den Trechter. De lokale afdeling van Vooruit deelde er tomatensoep met balletjes uit, speciaal voor de studenten in de blok. Vooruit is grote voorstander van gezonde maaltijden op school, en ze willen ook iets doen tegen de lege brooddozen. De partij zou graag hebben dat er in alle scholen van de fusiegemeente gratis soep wordt aangeboden.