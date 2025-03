Vooruit wil gratis busvervoer voor kinderen en jongeren, gemeentebestuur Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is bezig met een nog grotere oefening

In de fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht vraagt de lokale fractie van Vooruit gratis Buzzy-passen voor het hele grondgebied. Een Buzzy Pazz is een abonnement van De Lijn voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 24 jaar. In Zwijndrecht rijden jongeren al gratis met bus en tram, en Vooruit vraagt nu om dat voordeel door te trekken naar Kruibeke en Beveren. De partij legt die vraag morgen voor op de gemeenteraad.