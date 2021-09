Wie vanmorgen in ergens in de omgeving van de Waaslandhaven was, heeft misschien een zwarte rookpluim gezien. Die was afkomstig van de Total Raffinaderij op Linkeroever. Daar hadden ze vandaag te kampen met een technische storing op een deel van de installatie. Er was dan ook een tijdlang zwarte rook zichtbaar. Het bedrijf verontschuldigt zich voor de hinder en laat weten dat de eenheid alweer veilig is gesteld. De rookhinder nam dan ook in de voormiddag alweer geleidelijk af.