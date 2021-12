Vooruit Sint-Niklaas ziet 'missing links' in nieuw wijkcirculatieplan

In Nieuwe Tijsluis, in het verlengde van Sint-Onolfsdijk in Dendermonde, heeft zich rond 13 uur vanmiddag een bizar ongeval voorgedaan. Een bestuurder verloor er de controle over het stuur. Zijn wagen knalde tegen de dijk en ging daarna meerdere keren over de kop. Als bij wonder kroop de man nog zelf uit dit wrak. En hij werd met slechts lichte verwondingen aan de arm overgebracht naar het Sint-Blasiusziekenhuis. De brandweer van Dendermonde kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen.