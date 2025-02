De leden van Vooruit hebben het regeerakkoord gisteren al goedgekeurd, als eerste partij van die Arizona-coalitie. Hun ledencongres was gisteravond in het Bau-huis in Sint-Niklaas, de thuisbasis van voorzitter Conner Rousseau. 88 procent, een zeer ruime meerderheid van de leden dus, stemde vóór regeringsdeelname.