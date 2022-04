Vooruit in Aalst: "Buurtprotest tegen komst LFPC te hard aangepakt op sociale media"

Morgen beslist de stad Aalst waar ze het nieuwe forensisch psychiatrisch centrum een plaats wil geven. In zo'n centrum worden geesteszieke criminelen opgesloten. Vanavond wordt het dossier besproken op een gemeenteraadscommissie. Maar oppositiepartij Vooruit vreest dat alles eigenlijk al is beslist. Voor de socialisten is het glashelder: de meerderheid wil koste wat het kost gaan voor een inplanting op de vroegere Gates-site in Erembodegem. En dat ondanks het luide protest van de omwonenden. Vooruit betreurt dat de stad de inwoners niet meer heeft betrokken in het hele proces. Ook de communicatie naar de burger toe was vrijwel onbestaande, zegt gemeenteraadslid Ann Van de Steen. Volgens haar worden de buurtbewoners die in het verweer zijn gegaan ook hard aangepakt op sociale media.