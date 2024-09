Vooruit houdt protestactie tegen verkoop Huis van de Sint

Aan het Huis van de Sint, in de Stationsstraat in Sint-Niklaas, heeft Vooruit gisteren actie gevoerd tegen de geplande verkoop van het iconische gebouw. Het stadsbestuur wil het bekende gebouw verkopen en de woonplaats van de goedheilige man verhuizen naar het Castrohof. Maar daar is oppositiepartij Vooruit dus niet met akkoord. De partij riep daarom de inwoners van de ballonstad op om symbolisch speelgoed aan de gevel te komen leggen. Met succes, heel wat mensen daagden op. Vluchtelingencentrum Vlos kwam achteraf het speelgoed ophalen, om daar onder de kinderen verder te verdelen. Met de actie wil de partij aantonen dat Het Huis van de Sint in de Stationsstraat moet blijven.