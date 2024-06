In Ninove trekken de socialisten in kartel met Groen naar de kiezer in oktober. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen maakten beide partijen onderdeel uit van SAMEN, een kartel met ook nog Open Vld, en cd&v. Maar dat project is uiteengevallen. Beide linkse partijen willen extree-rechts in Ninove een halt toeroepen en een sociaal en positief alternatief bieden.