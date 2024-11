Vooruit en N-VA hebben elkaar nog niet gevonden in Sint-Niklaas, cd&v: "Wij willen mee aan tafel zitten"

"Als N-VA en Vooruit er in Sint-Niklaas niet uit geraken, willen wij de verbindingspartij zijn en met drie een coalitie vormen." Dat zegt de lokale voorzitter van cd&v in Sint-Niklaas. Dat de partijen van Lieven Dehandschutter en Conner Rousseau een bestuursakkoord zouden vormen, leek vanzelfsprekend op verkiezingsavond. Maar drie weken verder is er nog steeds geen witte rook. Vooruit-voorzitter Rousseau houdt niet alleen op federaal niveau, maar dus ook in zijn thuisstad, het been stijf. Omdat de tijd dringt, reikt cd&v de hand uit naar N-VA en Vooruit.