Vooruit en cd&v trekken samen naar de kiezer in Lebbeke: "Willen de grootste zijn, en het initiatiefrecht"

De eerste ploeg van Eendracht Aalst lijkt voorlopig gered. Dat lieten de bewindvoerders van de club weten, net voor dit weekend. De Turkse eigenaars pompen 450.000 euro in de club, en daarmee zouden de problemen tijdelijk van de baan zijn. Een drietal weken geleden kwam de club onder voorlopige bewindvoering te staan. Er waren schulden. Een reorganisatie was nodig, anders kwam er een faillissement. Om die schulden te betalen, werd er dus opnieuw 450.000 euro in de club geïnvesteerd. Maar de situatie blijft wel precair, zeggen de bewindvoerders. Want de inkomsten dekken de kosten niet. Nu niet, en wellicht ook niet in de toekomst. De club kan enkel overleven met het geld van sponsors, of wanneer er, zoals nu, geld geïnvesteerd wordt door de eigenaars. De bewindvoerders laten nog weten dat alle financiële documenten voor de licentie in orde zijn. Als die licentie wordt toegekend, en Aalst kan sportief promoveren, dan spelen de Ajuinen volgend jaar in eerste nationale. Aalst won dit weekend bij Oudenaarde met 0-1, en blijft leider in de competitie.