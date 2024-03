Vooruit en cd&v trekken samen naar de kiezer in Lebbeke

Meer dan 100 motorrijders hebben zaterdag Kim Lemmens herdacht. De 32-jarige motard uit Kruibeke kwam vorige maand om het leven in Steendorp bij een tragisch verkeersongeval. Vrienden, kennissen en sympathisanten reden vandaag de laatste rit van Kim. De colonne vertrok op de Grote Markt in Sint-Niklaas en reed tot in Steendorp. Daar was een kort bezinningsmoment en werden er ballonnen opgelaten. De motards die meereden, hebben een duidelijke vraag voor automobilisten. Heb oog voor elkaar in het verkeer.