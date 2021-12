Vooruit brengt hulde aan Jacques Timmermans in Vlaams parlement: "Denderstreek verliest een bevlogen politicus"

Oud-politicus Jacques Timmermans uit Ninove is gisteren in het Vlaams parlement gehuldigd met een rouwrede. Timmermans was in de jaren '80 lid van de Vlaamse raad, de voorloper van het Vlaams parlement. Hij bleef Vlaams volksvertegenwoordiger tot 2004. Hij zetelde voor de socialisten. Met een minuut stilte werd Timmermans herdacht. Daarvoor was bracht partijgenoot Kurt De Loor uit Zottegem een hulde. Hij schetste zijn politieke loopbaan en prees Timmermans voor zijn engagement op het nationale, maar ook het lokale niveau. Timmermans was sinds begin jaren '70 gemeenteraadslid in Ninove. Hij werd er ook schepen. Hij was ook senator. Een dossiervreter met een rechtlijnige visie en een hart voor de mensen en het verenigingsleven. Timmermans was jarenlang voorzitter bij de amateurclub KVK Ninove.