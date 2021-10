Vooruit Beveren wil extra signalisatie aan tractorsluizen na ongevallen

Bij een ongeval in Vrasene is deze ochtend een man zwaargewond geraakt. Het ongeval gebeurde om zes uur op de brug over de E34. Daar reden een vrachtwagen en een auto frontaal op elkaar. De man die de auto bestuurde was er eerst heel ernstig aan toe. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, en intussen zou zijn toestand stabiel zijn. Er kwam een verkeersdeskundige van het parket Oost-Vlaanderen ter plaatse om het ongeval te onderzoeken. Door het ongeval was de oprit in Vrasene en de Provinciale Baan richting Verrebroek even afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer moest omrijden via de op- en afrit van Melsele.