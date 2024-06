Vooruit Berlare wil jongeren engageren om aan politiek te doen

De partij Vooruit zet in Berlare een campagne op poten om meer jongeren in de gemeenteraad te krijgen. Over heel Berlare gaat de partij op pad om de jeugd, en dus de toekomst, te overtuigen om hun eerste stappen in de politiek te zetten. Nu is de gemeenteraad vrij grijs gekleurd, en daar willen ze dus verandering in brengen. Want politiek is volgens de lokale partij een uitstekende leerschool voor de jongeren, maar ook dé manier om hun steentje bij te dragen aan hun eigen toekomst.