Aalsterse N-VA kandidate voert campagne met eigen carnavalswagen

In Aalst is Vooruit verontwaardigd over het veel duurdere inschrijvingsgeld voor seniorencursussen in het Trefcentrum. De prijzen voor de cursussen zijn volgens de partij na de zomervakantie vertienvoudigd. In het Trefcentrum kunnen senioren onder andere terecht voor taal- en kookcursussen. De lessen spelen ook een cruciale rol in het sociale leven van veel senioren.

Volgens bevoegd schepen Caroline De Meerleer (N-VA) heeft de stad deze zomer samengezeten met de lesgevers van het Trefcentrum om de werking van het centrum te herbekijken. Jaar na jaar daalt het aantal deelnemers én lesgevers en ook het gebouw is dringend aan renovatie toe. De lage inschrijvingsgelden zijn niet meer realistisch, zegt de schepen. Het houdt mensen echter niet tegen om zich in te schrijven.