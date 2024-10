Voortbestaan van Kerst in de Stad" in Aalst staat onder druk

Bij de buren in Aalst trekt de organisatie van ‘Kerst in de Stad’ aan de alarmbel. Want zonder extra financiering komt er dit jaar misschien geen gratis kerstmaaltijd voor honderden Aalstenaars die dat zelf niet kunnen betalen. ‘Kerst in de Stad’ is een jaarlijks terugkerend kerstfeest in Aalst voor mensen die het moeilijk hebben. Die kunnen gratis genieten van een uitgebreid feestmenu, optredens en een bezoek van de kerstman. Vorig jaar telde het event nog 350 deelnemers. Maar het kerstgebeuren, dat al sinds de jaren 80 bestaat, wordt elk jaar moeilijker te organiseren. Door de stijgende kosten, denk maar aan voedsel en het huren van een zaal, is het een financiële uitdaging voor de initiatiefnemers. Ze doen daarom een oproep aan iedereen die het evenement een warm hart toedraagt.