Voorstel voor creatie van drie overstromingsgebieden in Melsele en Vrasene

De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft twee mannen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de productie van verdovende middelen. Gisterenmorgen waren de lokale en federale politiediensten binnengevallen in een woning in Hamme, waar ze een grote cannabisplantage hebben ontmanteld. In totaal gaat het over meer dan 800 planten. Die zijn meteen vernietigd. Het verdere onderzoek is in handen van het parket.