Nieuws Voorpost betoogt tegen monarchie in Dendermonde

Heel veel blije gezichten daar in Dendermonde. Maar niet iedereen was even opgetogen met het bezoek van de koning en de koningin in de Ros Beiaardstad. Zo heeft de Vlaamse tak van de volksnationalistische actiegroep Voorpost er vandaag betoogd. Tegen de monarchie en tegen de Belgische staat. Toegang tot het marktplein krijgen de betogers niet, maar dat weerhield hen niet om even verderop flink wat kabaal te maken. De betoging verliep zonder incidenten.