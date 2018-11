De gouden tijden van de megadischotheken liggen al enige tijd achter ons. De ene na de andere discotheek sluit de deuren. Zo ook recent nog de Boccacio in Destelbergen. Maar in Sint-Niklaas geloven ze toch nog in het concept. Daar kan je binnenkort terug gaan feesten in de voormalige BBC. Al krijgt de danstempel nu wel een ietwat exotischere naam, Baia.