Nieuws Voormalig Vooruit-voorzitter Conner Rousseau stopt nu ook als Vlaams Parlementslid

Ex-Vooruit-voorzitter Conner Rousseau dient met onmiddellijke ingang zijn ontslag als Vlaams Parlementslid in. Dat heeft hij donderdag in een e-mail aan parlementsvoorzitter Liesbeth Homans laten weten, zo schrijft hij op Instagram. Rousseau nam drie weken geleden ontslag als partijvoorzitter na de ophef over uitspraken tijdens de 'zattemansklapavond', die nadien ook door zijn partij Vooruit als racistisch tegenover de Romagemeenschap werden beschouwd. Als partijvoorzitter werd hij intussen opgevolgd door Melissa Depraetere. Rousseau zetelde na zijn ontslag nog in het Vlaams Parlement, maar daar stopt hij nu dus ook mee. 'Mijn huidige persoonlijke situatie laat me niet toe de komende weken voldoende impact te hebben', schrijft hij aan Homans. 'En dan wil ik eerlijk zijn tegen de mensen. Ik ga de komende tijd aan mezelf werken. Ik wil hier sterker uitkomen als mens. Maar dat wil ik niet doen op kosten van het parlement. Dat zou niet goed voelen. Daarom deze keuze.' 'Ik wil nog een keer sorry zeggen', vertelt Rousseau op Instagram. 'Voor de lelijke fout die ik gemaakt heb. En ook sorry zeggen aan zij die ik teleurgesteld heb. Ik ben vooral kwaad op mezelf.' Hij zegt er al als kind van te hebben gedroomd om zelf aan politiek te doen. 'Maar die droom werd de laatste maanden een nachtmerrie.' Of hij nog kandidaat wil/zal zijn bij de verkiezingen van 2024, vermeldt Rousseau niet in zijn post. In november, nog voor zijn ontslag als voorzitter, maakte Vooruit bekend dat hij de Oost-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement zou trekken. Maar dat Rousseau kopman blijft, lijkt nu erg twijfelachtig. 'Ik zal de komende maanden opdrachten uitvoeren als zelfstandige/freelancer. Op mijn eigen tempo', klinkt het. Rousseau vraagt de Vooruit-sympathisanten nog om 'een vuist te maken'. 'Het is tijd om het terug over de problemen van de mensen te hebben. Over de zaken die er echt toe doen. En ik hoop dat mijn vertrek daarin kan helpen.'