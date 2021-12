Voormalig volksvertegenwoordiger en erevoorzitter KVK Ninove Jacques Timmermans overleden

In Ninove is Jacques Timmermans overleden. Timmermans was een voormalig volksvertegenwoordiger en senator voor de socialistische partij. Hij was ook erevoorzitter van KVK Ninove. Hij werd 76.

Timmermans begon begin jaren '70 in de Ninoofse politiek. Eerst als gemeenteraadslid, en later ook als schepen. Bij Vooruit Ninove komt het verlies dan ook hard aan. Zij spreken van het verlies van een warm mens en een politiek monument. Maar daarnaast was Timmermans ook jarenlang de grote man bij KVK Ninove. Hij was er erevoorzitter.