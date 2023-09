Voorlopig nog geen spoor van Mechelse "wolfs"honden in Waasland

De nieuwe sporthal in Grembergen zal er niet meer komen voor eind volgend jaar. Door een klacht tegen de vergunning moet de Raad voor Vergunningsbetwistingen nu oordelen of er effectief kan worden gebouwd. Begin dit jaar keurde het schepencollege de omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe sporthal goed, op de site Grootzand in Grembergen. Er zou plaats zijn voor een grote omnisportzaal, een danszaal, een polyvalente ruimte en een trampolinehal. Op dit moment is voetbalclub KAV Dendermonde op de site gevestigd. De club hoopt minstens het seizoen 2023-24 nog volledig te kunnen afwerken in het Ros Beiaardstadion. Intussen blijft het stadsbestuur er wel van overtuigd dat de nieuwe sporthal noodzakelijk is voor Dendermonde. Hoeveel vertraging het dossier nu oploopt, is moeilijk in te schatten.