Het gemeentebestuur van Erpe-Mere overweegt om een tijdelijke vergunningsstop in te voeren voor bedrijventerreinen. Die ingreep zou de wildgroei aan KMO-zones moeten tegengaan. Met een vergunningsstop kan de gemeente alle aanvragen voor nieuwe KMO-zones blokkeren. Het bestuur wil eerst een nieuwe beleidsvisie ontwikkelen, om te bepalen waar er in Erpe-Mere nog ruimte vrij is voor bedrijventerreinen. Die is er al zeker niet in de omgeving van de Gobert-site in Bambrugge, want daar heeft de gemeente nog maar net een vergunning afgekeurd.