Voorlopig geen profvoetballicenties voor FCV Dender en KSC Lokeren-Temse

Een kort voetbalbericht dan. Van de 33 Belgische voetbalclubs die een proflicentie hebben aangevraagd, zijn er 9 voorlopig geweigerd door de licentiecommissie. SK Beveren kreeg groen licht en mag volgend seizoen in de Challenger Pro League spelen, of in de Jupiler Pro League als ze de eindronde winnen. Minder goed nieuws voor de buren van KSC Lokeren-Temse en voor FCV Dender, die nog geen licentie hebben en later deze maand opnieuw moeten verschijnen voor de licentiecommissie. Ze moeten hun dossier op orde krijgen, anders mogen ze geen profvoetbal meer spelen. Bij Lokeren-Temse zijn ze er van overtuigd dat ze zullen slagen in tweede zit. FCV Dender wenst vandaag uitdrukkelijk geen commentaar te geven op de licentieperikelen.