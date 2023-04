Voorlopig geen acties bij personeel Tupperware Aalst nadat aandeel is gekelderd

Het fruit- en groentesappenbedrijf The Juicy Group, dat tot voor kort een fabriek had in Erondegem, bij Erpe-Mere, wordt overgenomen door de Jamaicaanse voedings- en rederijgroep Jamaica Producers. Het Oost-Vlaamse bedrijf heeft zijn fabriek recent verhuisd naar het Waalse Binche en noemt zich, met 6,5 miljoen liter per jaar, de Belgische marktleider in ultraverse sappen voor onder meer de horeca. Er werken een veertigtal mensen. Overnemers uit de Caraïben zijn een zeldzaamheid in het Belgische bedrijfsleven, maar de Jamaica Producers Group is ook al actief in onder meer Nederland, Spanje en in het Verenigd Koninkrijk.