Voordeur tot op de sofa nadat auto in gevel rijdt in Ninove

In de Ooststraat in Ninove is gisteravond laat een jonge bestuurder met zijn auto tegen een huis gereden. Rond middernacht kwam de jongeman uit de Abdijstraat toen het plots mis ging. De bestuurder sloeg in paniek nadat de politie achter hem was komen rijden. Hij gaf hierdoor meer gas waardoor hij zijn bocht miste en tegen de gevel van de woning reed. Daardoor kwam de voordeur daar zelfs tot op de sofa terecht. De bewoners waren op dat moment ook aanwezig in het huis. Maar niemand raakte gewond.