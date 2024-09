Voordelig eten bij talentvolle chefs kan weer met Jong Keukengeweld, leeftijdsgrens stijgt tot 35 jaar

De hele maand oktober kunnen jongeren voor interessante prijzen gaan tafelen in enkele toprestaurants. Jong Keukengeweld, een collectief van jonge chef-koks, heeft zich opnieuw verenigd om de gastronomie tot bij jonge volwassenen te brengen. In onze provincie doen er 15 restaurants mee aan het initiatief van Horeca Vlaanderen. De enige voorwaarde is dat je als gast jonger bent dan 35 jaar. En ook voor wie achter de kookpotten staat, geldt die regel.