De stad Zottegem heeft een smak Vlaams geld gekregen om het zwembad Bevegemse Vijvers energiezuiniger te maken. Vierhonderdduizend euro om precies te zijn. De werken starten al over enkele dagen. Nu zijn de Zottegemnaren nog aan het zwemmen, maar van 1 januari tot half maart zal het zwembad volledig gesloten zijn. De ondergrondse, technische installatie van het zwembad dateert nog uit de jaren '80 en wordt in een nieuw, maar vooral energiezuiniger jasje gestoken. Met een prijskaartje van in totaal zo'n 2 miljoen euro wil Zottegem investeren in de toekomst en ook besparen op een duurzame manier.