Voorbije maand al drie keer poststaking in Oost-Vlaanderen

Omwille van het personeelstekort kreeg bpost in Oost-Vlaanderen de voorbije maand al drie keer te kampen met een staking. De voorbije twee dagen was dat het geval in Oudenaarde. Vanmiddag is er daar dan toch nog een akkoord uit de bus gekomen. Vorige week was er een staking in Sint-Niklaas, drie weken geleden een in Evergem. Iets langer geleden, in mei, hadden de postbodes van Temse en Kruibeke ook al een stiptheidsactie gehouden. De klachten blijven overal dezelfde: te weinig personeel om alles rond te krijgen. En ondertussen blijft de post zich opstapelen.