In de Denderstreek maken ze zich op voor wat voor hen de voetbalmatch van het jaar is. De derby tussen Eendracht Aalst en FCV Dender. Een beladen duel dat in het verleden de gemoederen al vaak deed verhitten. Ook het duel van morgen deed al flink wat stof opwaaien. Zo besmeurden enkele supporters van Aalst een maand geleden de tribunes van Dender met uitwerpselen. De wedstrijd wordt morgen gespeeld in een uitverkocht stadion.