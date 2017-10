Sport Voorbereidingen Omloop Het Nieuwsblad van start

embed

Als ik u vraag wat er op 24 februari 2018 te doen is, is de kans groot dat u het antwoord schuldig moet blijven. Maar in Ninove weten ze het antwoord wel: de 73ste editie van de Omloop Het Nieuwsblad. Die steekt in een nieuw kleedje, want Ninove wordt de nieuwe aankomstplaats van de voorjaarsklassieker. En om die koers tot in de puntjes voor te bereiden, gingen de eerste voorbereidingen vandaag al van start.