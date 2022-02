Voorbereidingen in Ninove van Omloop Het Nieuwsblad zijn gestart

Overmorgen is het zover, dan begint het klassieke wielervoorjaar met de Omloop Het Nieuwsblad. De start wordt gegeven aan 't Kuipke in Gent. Na passages in onder meer de Paddestraat en op de Muur van Geraardsbergen ligt de aankomst in het centrum van Ninove. En daar zijn de voorbereidingen deze ochtend gestart. In vergelijking met vorig jaar is publiek nu wél toegelaten op de Onderwijslaan. De organisatie en de stad verwachten dan ook dat heel wat wielerliefhebbers zaterdag afzakken naar de wortelstad.