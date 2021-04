Voorbereidende werken starten vanavond aan knooppunt E34 Sint-Anna

Vanavond starten de voorbereidende werken aan het nieuwe knooppunt Sint-Anna, op de linkerscheldeoever aan het eind van de expresweg E34. Die werken zullen vier nachten duren, tot en met maandagochtend 12 april. Vanaf maandag beginnen de eigenlijke werken en wordt het bestaande knooppunt afgebroken. Het verkeer kan tijdens deze werken niet meer over de bestaande snelweg rijden en wordt omgeleid via tijdelijke wegen. Het gaat om grondig veranderende verkeerssituaties, zegt bouwheer Lantis. De grootste hinder is er voor het verkeer naar Linkeroever of Waaslandhaven-Oost. En wie naar Antwerpen moet vanuit het Waasland, die kiest beter voor de Kennedy- of de Liefkenshoektunnel.