Goeieavond, welkom. De politie heeft voorlopig twee mannen kunnen oppakken na de brutale home invasion in Erwetegem bij Zottegem, gisteravond. Drie mannen drongen een huis binnen waar een grootmoeder op haar twee kleinkinderen aan het oppassen was. De dieven waren op zoek naar juwelen en cash geld. Ze konden ontkomen met een gestolen auto, maar crashten in Kerksken, bij Haaltert. Daar bedreigden ze enkele buurtbewoners. Eén dader is nog altijd op de vlucht.