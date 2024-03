Voor veel moslims begint vandaag de ramadan, de islamitische vastenmaand

In de Waaslandhaven, in Verrebroek, hebben de politie en brandweer gisteren een bijzondere vondst gedaan. Ze troffen er een antieke en loodzware brandkast aan, in de Schoorhavenweg. Hoe die daar terecht is gekomen, is voorlopig nog niet duidelijk. De brandkast werd opgemerkt door een ploeg van de scheepvaartpolitie en is naar schatting meer dan 120 jaar oud. Omdat agenten de kluis niet alleen konden tillen, werd een ploeg van de brandweer opgeroepen te helpen. De brandkast werd ingeladen en overgebracht naar een geheime locatie. Maar wat er in die loodzware kist zit, is nog niet bekend.