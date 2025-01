Voor Nainggolan en Lokeren-Temse was het vandaag weer business as usual: "Voor ons is alles duidelijk, hij blijft welkom"

Eén dag na zijn vrijlating is Radja Nainggolan gewoon weer gaan trainen bij Lokeren-Temse. Rond twee uur deze middag kwam hij aan bij de club. Voorzitter Van Duysen en coach Hans Cornelis laten weten dat hij welkom is en dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. De voorzitter had na de training vanmiddag een gesprek met de spelersgroep. De training zelf ging door achter gesloten deuren, en de pers moest op afstand blijven.