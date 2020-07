Een 'staycation' of vakantie in eigen land, het wordt een beetje de norm deze zomervakantie. En op dat vlak is er goed nieuws te melden vanuit Denderleeuw. Want je kan er deze zomer een avontuurlijk uitstapje boeken. Zo kan je vanaf vandaag de Dendervallei ontdekken met de kajak of met de kano. En het wordt nog beter. Het gemeentebestuur betaalt de helft van je ticket als je bij de eerste 900 huurders bent.